شكرا لبحثكم عن خبر تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة وعيد الام .. حوطة لحج تشهد تكريم عدد من النساء المتميزات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لحج - انوار العبدلي

تحت شعار " المرأة في القيادة تحقيق مستقبل متساوي في عالم COVID19 "كرم اتحاد نساء اليمن بمحافظة لحج بالتعاون مع منظمة البحث عن أرضية مشتركة وبتمويل من الاتحاد الاروبي صباح اليوم الخميس بمدينة الحوطة كوكبة من النساء الرائدات والمتميزات في أعمالهم ومجتمعهم في المحافظة .

وشهدت حفل التكريم كذلك القاء عدة خطابات منها كلمات للنساء المكرمات عن دورهم وأبرز إنجازاتهم في مسيرتهم العملية والمجتمعية كما شهد الحفل عرض مسرحي نفذته كوكبة من ممثلي ومبدعي لحج حملت رسالتين توعويتين حول الوقاية من فيروس كورونا وزواج القاصرات .

حضر حفل التكريم عدد من مدراء المكاتب التنفيذية للسلطة المحلية في حوطة لحج وتبن والمسيمير وممثلي منظمة البحث عن أرضية وقيادات نسائية وممثلي منظمات المجتمع المدني في لحج بالإضافة للهيئة الادارية لاتحاد نساء اليمن بمحافظة لحج .

ايفان صلاح مدير مشروع تعزيز المرأة في أرضية مشتركة أشاد بدور المرأة في عدة محافل عملية وقدرتها على تحقيق عدة نجاحات مجتمعية فهي شريكة حقيقية مع الراجل في بناء التنمية المجتمعية .

وفي الحفل كرمت السلطة المحلية بمحافظة لحج عبر ممثلها عمر الصماتي مستشار محافظ لحج لشئون المنظمات رئيس الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين بشهادة تقديرية اتحاد نساء اليمن برئاسة الأستاذة فاطمة سعيد الحاج .

حيث أشاد بالجهود والاهتمام الذي يبديه الاتحاد تجاه عدة قضايا تتعلق بالمرأة الذي يعتبر اقدم مؤسسة في اليمن موجهاً دعوة لمنظمة أرضية مشتركة للإستمرار بالعمل مع اتحاد نساء اليمن والمؤسسات الفاعلة في المحافظة حتى يكون النجاح على مستوى جيد جدا .

الحفل التكريمي يأتي تزامناً مع احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة وبعيد الام الذي يصادف قدومه يوم الأحد المقبل ٣/٢١.