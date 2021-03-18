شكرا لبحثكم عن خبر قيادة الدعم والإسناد تنعي استشهاد عدد من منتسبيها بأحور وتتوعد برد قاسي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن /المركز الاعلامي

نعت قيادة الدعم والإسناد والأحزمة الأمنية ممثلة باالعميد محسن الوالي القائد العام استشهاد عدد من منتسبيها اثر هجوم ارهابي غادر قامت به عناصر مشبوهة تنتمي للتنظيمات الإرهابية فجر اليوم الخميس استهدف أحد نقاط الحزام الأمني بمديرية أحور محافظة أبين.

واشارت الدعم والإسناد ان استشهاد 12 من جنودها الميامين ومواطنين وجرح آخرين حادثة أليمة وقاسية حيث استهدفوا وهم يؤدون واجبهم الوطني والإنساني في الذود عن حياض الوطن من الجماعات الإرهابية الخارجة عن النظام القانون والأعراف والشرائع والأديان السماوية.

وقالت الدعم والاسناد في بيانها الذي أصدرته عبر المركز الاعلامي :في الوقت الذي نعمل الى جانب قوات التحالف العربي في إعادة الحياة وإنجاح اتفاق الرياض وإحلال السلام في المحافظات الجنوبية توغل تلك الجماعات خناجرها في ظهورنا ونحن نتوق الى السلام والتعايش، بل انها حركت عناصرها الإرهابية لتنفيذ عمليات اغتيالات وتفجيرات داخل العاصمة عدن مستهدفة جنودنا وأمننا واستقرارنا .

واكدت قيادة الدعم والإسناد انها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال تلك التماديات والاعتداءات، وستتعامل مع تلك العناصر بحزم بعدما أثبتت عدم جديتها في إنهاء العنف والجنوح للسلم ، وسيكون ردها قاسي ومزلزل .

وترحمت قيادة الدعم والإسناد على أرواح الشهداء الابطال سائلة من الله العلي القدير ان يسكنهم فسيح جناته ويلهم أهاليهم الصبر والسلوان إنا لله وانا اليه راجعون

#المركز_الاعلامي

#قوات_الدعم_والاسناد

#القوات_المسلحة_الجنوبية

الخميس 18مارس2021