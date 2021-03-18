شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : وزير الصحة يدعو الحكومة لفرض الإغلاق والحظر العام لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعا وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، الحكومة إلى اتخاذ اجراءات حازمة لمواجهة الانتشار الواسع لفيروس كورونا في اليمن.

وطالب الوزير بفرض الإغلاق والحظر العام لمواجهة التفشي الكبير للوباء.

وقال في تغريدة على تويتر، : "نتيجة لانتشار وباء كورونا ندعو الى اجراءات اكثر حزما على المستوى العام كالأغلاق لاماكن الازدحام والحظر العام ولو جزئيًا مع الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية".

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه أعداد حالات الإصابة والوفاة جراء الوباء في ظل انعدام الإجراءات الاحترازية.

وأمس الأربعاء أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا تسجيل 68 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و6 حالات وفاة وحالة تعافي واحدة.

وارتفع أعداد الحالات المؤكدة في مناطق الحكومة الشرعية إلى 3037 منها 713 حالة وفاة و 1508 حالات تعاف.