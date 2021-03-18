شكرا لبحثكم عن خبر وزارة الداخلية تكشف حقيقة الطائرات التي تم إسقاطها في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفى مصدر بوزارة الداخلية صحة الانباء التي تحدثت عن اسقاط طائرة مسيرة. وقال المصدر لصحيفة عدن الغد ان اطلاق النار لم يسفر عن سقوط اي طائرة. واوضح المصدر ان طائرة حلقت فجرا وغادرت لاحقا.

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