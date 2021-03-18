شكرا لبحثكم عن خبر إفتتاح المشروع الإستثماري (روزميت ماركت) بمديرية صيرة بتكلفة (300‚1) مليار وثلاثمائة مليون ريال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن / عبدالسلام هائل

تصوير / زكي اليوسفي

يفتتح اليوم المشروع التجاري الإستثماري (روزميت ماركت ) الكائن بمركز العامر مول بمديرية صيرة.

واوضح صاحب المشروع رئيس مجلس إدارة (روزميت ماركت) عادل محمد حسين بن عبيد أن المشروع التجاري والاستثماري ( روزميت ماركت ) والذي تم تسميته حفاظا على اسم الحي القديم( الروزميت )/بمديرية صيرة ،تبلغ مساحته (١٠٠٠) متر مربع ،وبلغت تكلفته الاجمالية حوالي مليار وثلاثمائة مليون ريال، وسيعمل على تشغيله نحو (٧٠) عامل وعاملة من أبناء العاصمة عدن ،ويمثل مركز تسوق لجميع السلع والمواد الغذائية المحلية والخارجية ،منها اقسام المواد الغذائية ،والتجميل ،والصوابين والبقوليات ،والاجبان والخصروات والفواكه ،واللحوم المبردة والطازجة ،والأواني المنزلية،والعصائر والمشروبات والحلويات والشكولاتة ، ومستلزمات الاطفال وغيرها ،واضاف رئيس مجلس إدارة روزميت ماركت في تصريح لوسائل الاعلام أن روزميت ماركت مزود بشبكة تكييف مركزية وشبكة كهربائية ومولد كهربائي (٥٠٠) كيلو وات ،وشبكة مراقبة ذكية ،مع خدمات الإطفاء والانذار المبكر ونظام أمني دقيق ،بالاضافة الى ربطه بالنظام المحاسبي الحديث وعبر اجهزة الحاسوب ،كما يحوي على مدخل خلفي وموقف للسيارات وبوابة رئيسية ومصعدين كهربائيين ودورات مياه وغيرها .

واضاف بأن الميزة الجديدة لروزميت ماركت تتمثل بتوفير السلع الملائمة لمختلف الفئات الإجتماعية ،كما تم مراعاة اوضاع الحالة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين ،بمافي ذلك تقديم عروضات خاصة بمناسبة إفتتاح المشروع ،وتزامن إفتتاحه مع حلول أيام الشهر الكريم ، شهر رمضان المبارك.