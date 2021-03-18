شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى حوثيون بقصف للتحالف في محافظة مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

الخليج 365 ـ خاص

قتل وأصيب عدد من مسلحي الحوثي بقصف للتحالف في محافظة مأرب شرقي اليمن.



وقالت مصادر محلية إن التحالف استهدف بأكثر من 15 غارة مواقع وتجمعات للمليشيا في مديريتي صرواح ومدغل بالمحافظة.

وأكدت المصادر أن القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المحافظة، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

وتشهد مختلف جبهات مأرب مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمليشيا منذ أسابيع