شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نجاة وزير الخدمة المدنية من محاولة اغتيال في مدينة عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

الخليج 365 ـ عدن

أكدت مصادر أمنية صباح اليوم الخميس 18 مارس/ آذار 2021م، بعدن، (جنوبي اليمن)، نجاة وزير الخدمة المدنية من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة.



وذكرت المصادر، أن انفجارا عنيفا لعبوة ناسفة استهدف صباح اليوم، موكب وزير الخدمة المدنية د. عبدالناصر الوالي اثناء مروره في خط المملاح بعدن.

وأضافت ان الانفجار الذي حدث بالقرب من محذة العصيمي بخط المملاح، لم يسفر عن أي اصابات بشرية.

وسارعت قوة امنية الى الانتشار في موقع التفجير بعد توجه الوزير الوالي إلى منطقة آمنة