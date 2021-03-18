أسماء بعض شهداء عملية تنظيم القاعدة الإرهابية في أحور بأبين

أكد مصدر أمني سقوط 14 شهيدا منهم 6 مدنيين في هجوم للقاعدة على حاجز للحزام الأمني في (المجامع) شرق مديرية أحور بمحافظة أبين.

محمد يوسف

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