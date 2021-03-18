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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسماء بعض شهداء عملية تنظيم القاعدة الإرهابية في أحور بأبين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021
متابعات_ الخليج 365
أكد مصدر أمني سقوط 14 شهيدا منهم 6 مدنيين في هجوم للقاعدة على حاجز للحزام الأمني في (المجامع) شرق مديرية أحور بمحافظة أبين.
وفيما يلي أسماء بعض شهداء العملية الإرهابية:
يوسف مقبل الحباضي الكازمي.
عثمان خالد الحباضي الكازمي.
أحمد سعيد بن لطهف الكازمي.
ماجد حسن بن مقبل الكازمي.
عوض علي بن لشرف الكازمي.
زاهر عبدالله بن مرصع الكازمي.
ساري عوض الحيدري الكازمي