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أسماء بعض شهداء عملية تنظيم القاعدة الإرهابية في أحور بأبين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

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أكد مصدر أمني سقوط 14 شهيدا منهم 6 مدنيين في هجوم للقاعدة على حاجز للحزام الأمني في (المجامع) شرق مديرية أحور بمحافظة أبين.

 

وفيما يلي أسماء بعض شهداء العملية الإرهابية:

 

يوسف مقبل الحباضي الكازمي.

 

عثمان خالد الحباضي الكازمي.

 

أحمد سعيد بن لطهف الكازمي.

 

ماجد حسن بن مقبل الكازمي.

 

عوض علي بن لشرف الكازمي.

 

زاهر عبدالله بن مرصع الكازمي.

 

ساري عوض الحيدري الكازمي

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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