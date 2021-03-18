استشهاد 14 من قوات الأمن والمواطنين بهجوم للقاعدة في أبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

الخليج 365 ـ خاص

أكد مصدر أمني سقوط 14 قتيلا منهم 6 مدنيين في هجوم للقاعدة على حاجز للحزام الأمني في (المجامع) شرق مديرية أحور بمحافظة أبين.



وأضاف أن القتلى هم 8 من أفراد الأمن، ستة قتلوا مباشرة في الهجوم، واثنان تم تصفيتهما ذبحا.

وأشار إلى أن أربعة من أفراد الأمن لا يزال مصيرهم مجهول يتوقع تعرضهم للاختطاف.

ولفت إلى أن أسفر الهجوم ايضا عن مقتل 6 مدنيين من أسرة واحدة (باخريبة) بينهم أم وطفلها، وإصابة 4 أخرين ثلاثة منهم حالتهم حرجة تزامن الهجوم اثناء مرورهم في الحاجز الأمني