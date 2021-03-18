شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شهداء وجرحى من المواطنين جراء انفجار لغم حوثي بتعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

الخليج 365 ـ تعز

استشهد مدنيان وأصيب آخرون، الخميس 18 مارس 2021م، بانفجار لغم وقصف لمليشيات الحوثي شرق وجنوب شرق محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن).



وافادت مصادر محلية، أن "محمد عبدالغني" (10 أعوام) استشهد وأصيب أربعة مدنيين آخرين جراء سقوط قذيفة أطلقتها مليشيات الحوثي على منزلهم في منطقة الشقب، بمديرية صبر الموادم.

وأضافت، أن مدنيًا آخر يدعى "محمد سعيد" استشهد بانفجار لغم أرضي زرعته مليشيات الحوثي في منطقة الأكبوش بمديرية حيفان جنوب شرق المحافظة