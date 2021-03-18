جبايات مالية كبيرة تفرضها المليشيا على تجار يريم بإب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

الخليج 365 ـ إب

فرضت مليشيا الحوثي، جبايات مالية كبيرة بمدينة يريم شمال شرق محافظة إب، لدعم ما تسميه بالمجهود الحربي لجبهاتها القتالية.



وذكرت مصادر متطابقة، أن المليشيا الحوثية تفرض جبايات جديدة على تجار يريم، بهدف إصلاح شوارع يريم، في الوقت الذي لا يعرف مصير الضرائب والجبايات المالية التي يتم تحصيلها على الشاحنات وضرائب مختلفة تصل إلى مئات الملايين في مدينة يريم لوحدها.

ولفتت المصادر إلى أن القيادي الحوثي عبدالحميد الشاهري المعين من قبل المليشيا وكيلا للمحافظة، والقيادي ناصر العمري المعين من قبل المليشيا مديرا للمديرية، جمعا التجار وألزماهم بتوريد اثنين مليار لإصلاح الطرقات، في الوقت الذي يشكك التجار وأبناء المدينة بنوايا تلك القيادات، حيث يتهم الأهالي قيادات الحوثي بنهب إيرادات المديرية وأموال سابقة تم جمعها لذات الأهداف التي لم تر النور منذ سنوات من سيطرة المليشيا الحوثية على محافظة إب