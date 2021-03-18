وزارة الصحة تختتم ورشة الكوارث والأزمات بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتم قطاعي السكان والرعاية بوزارة الصحة العامة والسكان، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل إدارة الازمات والكوارث بدعم منظمة الصحة العالمية.



ودعت الوكيل المساعد لوزارة الصحة لقطاع السكان، الدكتورة إشراق السباعي في كلمتها، الى الإسراع في تشكيل اللجنة العليا لإدارة الازمات والكوارث..مؤكدة أهمية التنسيق والتكامل الفاعل بين الوزارة والقطاعات الوزارية المختلفة لمجابهة اي أزمات او كوارث.

وتناولت الورشة التي شارك فيها 35 مشاركا من مدراء عموم مكاتب الصحة بالمحافظات واعضاء اللجنة الفنية بالوزارة، المهارات الخاصة بإدارة الازمات والكوارث، ومعارف حول خدمات الطوارئ في مواقع الحدث والتأهب للكارثة وادارتها.