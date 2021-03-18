ناشطون يكشفون هوية المحرض على السعودية والإمارات أثناء الإحتجاجات.. فيديو

وكانت قد خرجت جموع غفيرة من أبناء عدن، للتظاهر أمام مقر قيادة التحالف العربي للمطالبة بتحسين الخدمات وتسديد مرتبات الجنود.

وتداول الناشطون مقطعا مصورا يظهر موقف ابناء عدن من أهداف الإحتجاجات التي لفقها الإخوان ضد قيادة التحالف العربي.

محمد يوسف

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