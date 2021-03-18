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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ناشطون يكشفون هوية المحرض على السعودية والإمارات أثناء الإحتجاجات.. فيديو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021
الخليج 365 - متابعات
كشف ناشطون محليون عن هوية المحرض على السعودية والإمارات أثناء مظاهرة قصر معاشيق بعدن.
وتداول الناشطون مقطعا مصورا يظهر موقف ابناء عدن من أهداف الإحتجاجات التي لفقها الإخوان ضد قيادة التحالف العربي.
وكانت قد خرجت جموع غفيرة من أبناء عدن، للتظاهر أمام مقر قيادة التحالف العربي للمطالبة بتحسين الخدمات وتسديد مرتبات الجنود.