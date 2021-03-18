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ناشطون يكشفون هوية المحرض على السعودية والإمارات أثناء الإحتجاجات.. فيديو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

الخليج 365 - متابعات

كشف ناشطون محليون عن هوية المحرض على السعودية والإمارات أثناء مظاهرة قصر معاشيق بعدن.

 

 

وتداول الناشطون مقطعا مصورا يظهر موقف ابناء عدن من أهداف الإحتجاجات التي لفقها الإخوان ضد قيادة التحالف العربي.

 

 

وكانت قد خرجت جموع غفيرة من أبناء عدن، للتظاهر أمام مقر قيادة التحالف العربي للمطالبة بتحسين الخدمات وتسديد مرتبات الجنود.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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