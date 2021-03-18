تقرير حقوقي: قصف المليشيات الحوثية تسبب في استشهاد وإصابة 20 مدنياً خلال يوم واحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

رصدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، مقتل وإصابة 20 مدنياً بينهم نساء واطفال في قصف عشوائي مكثف للمليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً استهدفت عدد من الاحياء السكنية المكتضة بالسكان في عدد من المحافظات خلال يوم واحد.



واوضحت الشبكة في تقرير لها وفقا ل وكالة الانباء اليمنية(سبأ) ان فريقها الميداني رصد استشهاد 3 مدنيين وإصابة 8 اخرين إثر سقوط صاروخ باليستي اطلقته مليشيا الحوثي على سوق شعبي بمدينة مأرب، واستشهاد مقتل مدني وإصابة إثنين آخرين بقصف مدفعي للحوثيين بريف محافظة تعز، وإصابة 6 مدنيين بينهم 4 أطفال وامرأة إثر سقوط قذائف للحوثيين على مدينة حيس بمحافظة الحديدة.

واشار التقرير الى ان المليشيات الحوثية تقوم بقصف للممتلكات العامة والخاصة بما فيها المستشفيات والمصانع والأسواق ومخيمات النازحين مما جعلها جرائم حرب ضد الإنسانية ترقى لجرائم إبادة جماعية..محملاً مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم..مطالباً وبصورة عاجلة وقف الانتهاكات والتحقيق والمسائلة الجنائية لمرتكبيها.

كما دعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والإنسانية في إدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل مليشيا الحوثي والضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين والمنشآت المدنية وإيقاف القصف العشوائي والممنهج للاحياء السكنية والمدنيين.