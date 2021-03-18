شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير تربية حضرموت يفتتح معملاً للحاسوب بمجمع 26 سبتمبر التعليمي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفتتح مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة حضرموت جمال عبدون، اليوم، معملاً للحاسوب مجهزاً بأحدث المواصفات العلمية والتقنية والبرمجية بمجمع 26 سبتمبر التعليمي بمدينة الهجرين التاريخية.



كما تفقد عبدون سير الأعمال الجارية في مشروع بناء ستة صفوف دراسية وتحسين البيئة المدرسية بثانوية المصموم للبنين ومشروع بناء روضة الأطفال بمنطقة الجحي..مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستكون جاهزة مع مشاريع تربوية أخرى في مختلف مناطق المدرية وسيتم افتتاحها مطلع العام الدراسي القادم.