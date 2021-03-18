القائم بأعمال أمين عام محلي سيحوت يترأس اجتماع لجنة الطوارئ بالمديرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

الخليج 365 - متابعات

ترأس القائم بأعمال الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية سيحوت الأستاذ عبدالله عوض باعبده، بمكتبه، الاجتماع الاستثنائي للجنة الطوارئ بالمديرية.



وناقش الاجتماع جملة من القضايا والملفات ذات الصلة بالأعمال المناطة بالجنة، وأهم المستجدات والتطورات بشأن جائحة كورونا.

ومن جانبه رحب الأستاذ عبدالله عوض باعبده القائم بأعمال أمين عام محلي سيحوت، بالأخوة في لجنة الطوارئ، مثمناً الجهود التي تِبذل من قِبلهم في تطبيق كافة الإجراءات التي من شأنها الحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

كما شدّد باعبده على ضروري الالتزام بمخرجات اللقاء، وتنفيذ كافة البنود الواردة بمحضر الاجتماع، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

حيث خرج الاجتماع بعدة نقاط جاءت على النحو التالي :

1- عقد لقاء عاجل بعقّال الحارات و أئمة المساجد بالمديرية بهدف التوعية من مخاطر كورونا.

2- القيام بعمليات التعقيم والرش للمساجد وأماكن الازدحام العامة.

3- تأجيل تنفيذ كافة الفعاليات والدورات والأنشطة إلى إشعار آخر.

4- تكثيف التوعية من جائحة كورونا بمختلف الوسائل الإعلامية لضمان الوصول لكافة المواطنين