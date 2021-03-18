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نجاة وزير الخدمة المدنية من محاولة اغتيال في عدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

نجا وزير الخدمة المدنية، عبدالناصر الوالي اليوم الخميس من محاولة اغتيال، استهدفت موكبه بعبوة ناسفة أثناء مروره بخط المملاح، وسط مدينة عدن.

 

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن العبوة الناسفة انفجرت أثناء مرور موكب الوزير، لكنها لم تنجم عن سقوط ضحايا.

 

ووفق ما ذكرته صحيفة "عاجل" ، فإن عبوة ناسفة أخرى يجري تفكيكها من قبل المختصين، حيث كانت موجودة في طريق الوزير، ولكن تم اكتشافها قبل الانفجار.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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