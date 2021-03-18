شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعزيز محطة كهرباء قشن بمولدين كهربائيين جديدين بتمويل من سلطة المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

الخليج 365 - المهرة

وصل إلى مديرية قشن بمحافظة المهرة، اليوم، مولدين كهربائيين جديدين نوع نوع "كومنز" بقوة "1400" kva لكل مولد ، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة، عبر فرع شركة النفط اليمنية لتعزيز محطة كهرباء قشن وزيادة قدرتها الإنتاجية.



هذا التعزيز الجديد لكهرباء قشن، يأتي بموجب توجيهات المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر، وضمن جهود السلطة المحلية في تحسين خدمة الكهرباء والتغلب على العجز القائم ورفع المعاناة عن المواطنين، تزامناً مع دخول فصل الصيف وقرب حلول شهر رمضان.

وكانت السلطة المحلية بمحافظة المهرة قد عززت - قبل أيام - محطة كهرباء الغيضة بأربعة مولدات إضافية، ومحطة كهرباء سيحوت بمولدين اثنين نوع "كومنز" قوة الواحد "1400" ك. ف. عبر فرع شركة النفط، ضمن خطة محلية تشمل رفد محطات الكهرباء في عموم مديريات المهرة بمولدات كهربائية لتطوير قطاع الكهرباء بالمحافظة ولتحسين مستوى الخدمة وتلافي الانطفاءات المتكررة ضمن إجراءات الاستعداد للصيف، وبما يلبي طلب الاحتياج المتزايد على الطاقة بسبب التوسع العمراني والسكاني المتسارع وموجة النزوح المستمرة إلى المحافظة المستقرة أمنياً وخدمياً.