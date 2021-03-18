باعبده يدشن توزيع معدات صيانة الجوالات للمستفيدين من دورة الصيانة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

الخليج 365 - متابعات

دشن القائم بأعمال الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية سيحوت الأستاذ عبدالله عوض باعبده، يوم أمس الثلاثاء، بمكتبة، توزيع المعدات الخاصة بصيانة الجوالات المقدمة من مؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية، على الشباب الذين خضعوا لدورة الصيانة، ضمن مشروع تمكين الشباب اقتصادياً، والتي أقامتها المؤسسة في شهر فبراير المنصرم، بحضور مديرة المؤسسة فرع سيحوت الأستاذة سلمى عبود الحامد.



واستهدف مشروع تمكين الشباب اقتصادياً المتمثل في دورة صيانة الجوالات، عدد ( 25 ) شاباً من عموم مديريات محافظة المهرة، حيث كان نصيب مديرية سيحوت ( 5 ) متدربين، خضعوا لبرنامج الدورة التي استمرت لمدة ( 15 ) يوماً بالعاصمة الغيظة.

ومن جانبه رحب القائم بأعمال أمين عام محلي سيحوت الأستاذ عبدالله باعبده، بمديرة مؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية فرع سيحوت الأستاذة سلمى الحامد، مثمناً الجهود الجبارة التي تبذلها المؤسسة في شتّى المجالات، من خلال تقديم الكثير من المساعدات الإنسانية، ودعم الشباب، والعديد من البرامج والأنشطة التي نفذتها بالمديرية، مؤكداً على استعداد السلطة المحلية بسيحوت ممثلة بالشيخ محمد أحمد سعيد الزويدي القائم بأعمال مدير عام المديرية، لتسهيل عمل المؤسسة لكافة الأنشطة التي تتبناها، متمنياً التوفيق للشباب الذين خاضوا برنامج الدورة بنجاح.

وفي السياق ذاته أكدت مديرة مؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية فرع سيحوت الأستاذة سلمى عبود الحامد، على أهمية مشروع تمكين الشباب الذي تنفذه المؤسسة، لما له من جدوى اقتصادية من خلال تأهيل الشباب ودعمهم لاقتحام سوق العمل، لتحسين مستوى معيشة العديد من الأسر في جميع مديريات المحافظة، كما قدمت الحامد جزيل شكرها للسلطة المحلية بمديرية سيحوت ممثلة بالشيخ محمد أحمد سعيد الزويدي القائم بأعمال مدير عام المديرية، لما تقدمه من دعم وتسهيلات لكافة الأنشطة التي نفذتها المؤسسة بسيحوت.

حضر التدشين كلاً من رئيس لجنة التخطيط والتنمية بمحلي سيحوت الأستاذ طاهر بن عويض، ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي بالمديرية الشيخ سعد عفرار، و مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمديرية سيحوت الأستاذ جاسم ميطان