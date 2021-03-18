أمين محلي حوف يناقش آليات تسليم موقع مشروع شبكة مياه حضاب - الفتك  للمقاول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

الخليج 365 - المهرة

ناقش أحمد سعد القميري الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية حوف، اليوم، بالمهندس ياسر الحمد ممثل الصندوق الإجتماعي، تسليم موقع مشروع خط شبكة مياه منطقة حضاب - الفتك للمقاول علي عبدالله صومل المرحلة الأولى بتمويل من الصندوق الإجتماعي للتنمية وذلك بحضور رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية الأستاذ سعيد علي مصدع والأستاذ سعيد أحمد رعفيت مدير مؤسسة المياه فرع حوف.



وكرس اللقاء لمناقشة آليات تسليم موقع المشروع وتتنفيذه والخطط الفنية ومكوناته الفنية في مرحلته الأولى في إطار جهود الصندوق الاجتماعي للتنمية لتلبية وتوفير أهم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وعبر أمين المجلس المحلي محلي، عن شكره وتقديره لقيادة السلطة المحلية بمحافظة المهرة والصندوق الإجتماعي للتنمية نظير ما يبذلونه من جهد في سبيل انجاز هذا المشروع الحيوي لإيصال خدمة المياه إلى المنطقة والتخفيف من معاناة المواطنين.

فيما أشار مدير مؤسسة مياه حوف إلى أن المشروع سيرفد المنطقة بشبكة مياه جديدة حديثة المواصفات والمعايير بما يعود بالفائدة المجتمعية العامة على أبناء المنطقة كونه يعد مشروع مهم واستراتيجي.

من جانبه أبدى رئيس لجنة الخدمات استعداد السلطة المحلية تذليل كافة الصعوبات أمام الفريق الهندسي لما من شأنه الإسراع في عملية تنفيذ المشروع في الفترة الزمنية المحددة.

بدوره شدد ممثل الصندوق المهندس ياسر الحمد للمقاول على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني وتوفير جميع معدات المشروع والتقيد بالتصاميم والدراسات الهندسية، لضمان استدامة المشروع الخدمي.

حضر اللقاء المهندس الاستشاري محمد عبدالله مقصع والسكرتير فرج أمين بن ناشي والمهندس بجاد محمد جبلي وفني مؤسسة المياه مسلم علي رعفيت