إب.. مليشيا الحوثي تجبّر موظفي الدولة على المشاركة في جبهات القتال

المنامة - ياسر ابراهيم - أجبرت مليشيا الحوثي الانقلابية، مدراء وموظفي المؤسسات الحكومية في إب، على المشاركة في جبهات القتال.



وقالت مصادر محلية في مديرية الرضمة (شمال شرق)، إن قيادات في المليشيا أجبرت مدراء مؤسسات حكومية ووجاهات قبلية للقتال في صفوفها في محافظة تعز.



وفي مديرية ريف إب، أجبرت مليشيا الحوثي مدراء المكاتب الحكومية برفدهم بعدد من موظفيهم للقتال في صفوفهم.



وتداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، وثيقة حوثية صادرة عن مدير مديرية ريف إب المعين من الحوثيين (لم نتأكد من صحتها) يلزم فيها مكاتب الأشغال العامة والأوقاف والنقل والسياحة والإدارة المحلية والزكاة، برفد جبهاتهم القتالية بشكل إجباري وإلزامي.





يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه مليشيات الحوثي الإرهابية من شحة في المقاتلين وعزم المواطنين عن الإلتحاق في صفوفها.



وتشهد عدة جبهات غرب وجنوب وشرق مدينة تعز اشتباكات متواصلة، وسط تقدم كبير لقوات الجيش الوطني، وانهيار غير مسبوق في صفوف المليشيات.

