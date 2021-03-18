بلحظات شيطانية .. شاهد تسريب فيديو فاضح لنجمة مسلسل "السفير".. مارست الجنس مع زميلها وفقدت "بكارتها

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تسريب فيديو فاضح لنجمة مسلسل "السفير".. مارست الجنس مع زميلها وفقدت "بكارتها" بلحظات شيطانية.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تشارك النجمة التركية نسليهان أتاغول مع النجم التركي أنجين أكيوريك في مسلسل “ابنة السفير” الذي ينال نسبة مشاهدة عالية جدًا.

لكنهما تعرضا لإنتقادات كثيرة، ولغضب كبير من جمهورهما بعدما أديا مشهدًا جنسيًا على التخت، ليكتشف أنجين أن نسليهان فقدت عذريتها في سياق المسلسل.

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وكان أثنى أنجين على شريكته في “ابنة السفير” ووصفها بالمرأة الجميلة التي تجذب كل الأنظار وتسحر الجميع أينما تواجدت.

تغزل بها مطوّلًا بعد تصدر الحلقة الأولى من مسلسلهما الجديد (ابنة السفير) نسب المشاهدة وقال: (هذه السيدة الجميلة لها سحر خاص وطاقة إيجابية تتمتع بها تجعل الجميع ينجذبون إليها دون أن يشعروا).