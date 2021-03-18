احتجاجات عدن تكشف تسييس الإخوان للأوضاع في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

الخليج 365 - متابعات

في ردود أفعال متباينة على منشورات جماعة الإخوان، حول أحداث عدن، علق نخبة من سياسيين على المنشورات الكاذبة التي روجت لها الجماعة.



قال الأكاديمي صلاح بن لغبر: "‏تلقت كل مطابخ مافيا الفساد وتنظيم الإخوان ومغرديهم ومفسبكيهم تعليمات واضحة بربط ما جرى في عدن وتحركات الشعب بما يسمونه عرقلة انتصارات جيش الدجاج (وهمية). محاولة جدا سخيفة وسطحية، لكنها تكشف تلك المطابخ والأسماء وتعريهم أمام الملأ..".

إلى ذلك قال الناشط محمد حبتور، إن ‏استغفال الشعب الجنوبي ومحاولة تزييف الوعي الجمعي يعتبر حماقة وسفاهة ما بعدها سفاهة..!

هذا الشعب الذي يعاني من سوء الخدمات وانقطاع الرواتب وغلاء الأسعار وانهيار العملة، خرج اليوم فقط ليعرقل تقدم الجيش لتحرير صنعاء، هكذا فطاحلة التحليلات وكتّاب الغفلة.! ما هذا الإسفاف والهذيان؟

وأكد ‏أن الانتقالي معني بالضغط لإيجاد حلول، كونه مفوضا من الشعب، وهو الكيان الذي لا يزال يحظى بثقة السواد الأعظم من الجنوبيين، وقالوا إنهم ليسوا ملزمين بالبقاء رهائن لاتفاق الرياض للأبد، فالشعب يتألم، وهذا الغضب يجب تطويعه لاختراق جدار الجمود الذي تم تشييده لخنقنا، وإلا ستموت أحلامنا على هذا الجدار.!

المغردون تساءلوا عن ما هو تأثير مظاهرة في محافظتين جنوبيتين نددت بسوء أوضاعهما المعيشية على جبهات القتال التي لا يسمع لها حس منذ 6 سنوات مضت