الدفاعات الجوية تسقط طائرة مسيرة حوثية حاولت استهداف المقر الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أسقطت القوات الأمنية اليمنية بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية 3، طائرات حوثية حلقت في سماء العاصمة المؤقتة عدن اليوم الخميس.



وقالت قوات الحزام الأمني، في بيان مقتضب إن الدفاعات الجوية للقوات الجنوبية بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية نجحت في إسقاط 3 طائرات بدون طيار في سماء العاصمة المؤقتة عدن.

ولم يرد البيان مزيد تفاصيل، لكن سكان محليون ومصدر حكومي أكد لـ"العين الإخبارية"، أن الطائرات المسيرة كانت تحاول استهداف المقر الرئاسي للحكومة المعترف بها دوليا في مديرية كريتر ومقر المجلس الانتقالي في مديرية التواهي ومقر التحالف العربي في مديرية البريقة.

وفيما يبدو لا تزال هناك طائرة مسيرة رابعة تحلق في سماء المدينة، إذ يتواصل دوي مضادات الدفاعات الأرضية بشكل متقطع ويعتقد أنها تحاول حماية مطار عدن الدولي وتأمين سماء العاصمة.

وفي وقت سابق، نجحت الدفاعات الجوية للتحالف العربي والقوات اليمنية الجنوبية من اسقاط طائرة بدون طيار حاولت استهداف القصر الرئاسي للحكومة المعترف بها دوليا.

وقال سكان محليون ومصدر حكومي وفقا لـ"العين الإخبارية"، إن طائرتان بدون طيار حلقت بكثافة في سماء عدن وحاولت استهداف قصر "معاشيق" مقر الحكومة اليمنية، فيما لازالت اخرى تحلق في فوق مطار عدن ومقر المجلس الانتقالي .

وأكدت المصادر أن أصوات الدفاعات الجوية المضادة للطيران دوت لأكثر من ساعة لمنع هجوم الطائرات المسيرة لمليشيات الحوثي.

وفيما أكد مصدر حكومي اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة فوق قصر "معاشيق"، أوضح أن الدفاعات الأرضية لازالت تعمل في الأثناء على اسقاط آخرى تحاول استهداف مطار عدن الدولي كما حلقت فوق مقر المجلس الانتقالي الجنوبي.

واتهم المصدر مليشيات الحوثي بمحاولة استهداف الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في محاولة منها لتكرار هجومها الفاشل لاغتيال حكومة الكفاءات لدى وصولها في عشية رأس السنة