شكرا لبحثكم عن خبر التحام عدد من الجبهات ومصرع 240 حوثيا بينهم 8 قيادات..تفاصيل العمليات العسكرية في تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تواصل قوات الجيش في محور تعز، عملياتها العسكرية، غربي المحافظة، والتي أسفرت حتى الآن عن تحرير مناطق استراتيجية، وسط انهيارات كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي المتمردة المستمرة في تقهقرها بمختلف جبهات المحافظة.



وقد تمكنت قوات الجيش خلال العملية العسكرية، من تحرير مناطق واسعة في مديرتي مقبنة وجبل حبشي، ومنطقة سوق الكدحة، ومنطقة الطوير العليا بالكدحة، وجبل عباري، وتباب الزنبيل، والهداد وعاطف، وتبة عطروش، ومواقع مهمة في جبهتي الشقب والأحكوم، التابعتين لمديريتي حيفان وصبر، وغيرها من المناطق الحاكمة، وكل ذلك في وقت قياسي.



العمليات العسكرية للجيش أسفرت أيضا عن التحام جبهات مع بعضها، كالتحام جبهة الكدحة مع جبهات الأشروح، ومقبنة، والقوات المشتركة.



وتكبدت المليشيا الحوثية خلال المواجهات، نحو 240 قتيلا من عناصرها بينهم 8 قيادات ميدانية على الأقل، وتدمير عدد كبير من العربات والآليات القتالية والدبابات التابعة لها، بالإضافة إلى إسقاط عدة طائرات مسيّرة، أطلقتها المليشيا.



وحيَّا نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، قيادة محور تعز وقادة الوحدات والألوية العسكرية والضباط والصف والجنود وكل المواطنين الشرفاء الذين سجلوا ببسالتهم وإخلاصهم ملاحم خالدة ضد ميليشيا الكهنوت الحوثية التي تمارس منذ سنوات أبشع الجرائم بحق أبناء المحافظة واليمنيين بشكل عام .



وبارك نائب الرئيس، خلال الاتصال بقائد محور تعز، الانتصارات والانجازات الميدانية والالتفاف المجتمعي والشعبي الصادق بما من شأنه دحر الميليشيات الانقلابية الإرهابية الإيرانية، منوهاً إلى أهمية مضاعفة الجهود المبذولة وتكاتف وتلاحم جميع القوى والمكونات في المحافظة لاستكمال عملية التحرير واستعادة الدولة ومؤسساتها الشرعية.



من جانبه عبّر وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، عن الاعتزاز والفخر بالبطولات والتضحيات التي يرسمها أبطال الجيش في محور تعز، في سبيل استعادة الدولة والتصدي للمخططات التخريبية ودحر مليشيات الإرهاب والحقد، واستكمال ما تبقى من المحافظة وكل ذرة من التراب الوطني .. منوهاً بمواقف أبناء تعز لمساندة القوات المسلحة والتفافهم حول القيادة الشرعية وانحيازهم الثابت للمشروع الوطني والجمهوري في مختلف المراحل والمنعطفات.



وكان محافظ محافظة تعز رئيس اللجنة الأمنية نبيل شمسان أعلن، الخميس المنصرم، التعبئة العامة لدعم وإسناد الجيش الوطني حتى فك الحصار المفروض على المدينة واستكمال معركة تحرير المحافظة بشكل كامل من المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا.



وأوضح المحافظ شمسان أن عملية الدعم والإسناد ستكون على مستوى التكوينات والاطر الرسمية ولجان على مستوى المديريات المحررة وغير المحررة وتوحيد الخطاب الاعلامي والسياسي والديني ونبذ الخلافات والتباينات والاصطفاف خلف الجيش الوطني لتحقيق التحرير، مؤكدا أن الاجهزة الأمنية لديها خطة كاملة لضبط الامن في المناطق المحررة والتي سيتم تحريرها وبسط سلطة الدولة ومعالجة كافة القضايا والاختلالات والظواهر المخلة في دعم وإسناد المعركة.

المصدر : سبتمبر نت