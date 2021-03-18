شكرا لبحثكم عن خبر شاهد : لغم حوثي يقتل شيخ مسن مع حماره في ريف تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة أثارت الحزن ، وقد ظهر فيها شخص ملقي على الأرض بجوار حمارة .

وقال الناشطون ، أن الصورة المروعة ، تعود للمواطن والمسن (محمد سعيد مقبل المربدي)، الذي استشهد بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي ، في إحدى الطرق بـ قرية السجعة بمنطقة الأكبوش بمديرية حيفان في الريف الجنوبي لـ مدينة تعز.

وقد اشعلت هذه الصورة مواقع التواصل الاجتماعي، عقب مقتل المواطن مع حماره .

وتستمر جرائم ميليشيات الحوثي ، بحق المدنيين في مدينة تعز ، حيث افادت مصادر محلية، إن "محمد عبدالغني" (10 أعوام) استشهد وأصيب أربعة مدنيين آخرين جراء سقوط قذيفة أطلقتها جماعة الحوثي على منزلهم في منطقة الشقب، بمديرية صبر الموادم.

يأتي ذلك بعد يوم من استشهاد مدني وأصابة اثنين آخرين في قصف شنته الجماعة الحوثية على قرى سكنية بمديرية جبل حبشي غرب المحافظة.