شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو.. إسقاط طائرة مسيرة فوق قصر ”المعاشيق” مقر تواجد الحكومة الشرعية بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت الدفاعات الجوية بالعاصمة المؤقتة عدن(جنوبي اليمن)، فجر اليوم الخميس، من إسقاط طائرة مسيرة.

وقالت مصادر محلية، إن الدفاعات الجوية تمكن من إسقاط طائرة مسيرة كانت تحلق فوق قصر معاشيق، مقر الحكومة الشرعية بعدن.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر محلية ، سماع أصوات المضادات الأرضية أثناء محاولتها التصدي لعدد من الطائرات التي تحلق في سماء العاصمة عدن.