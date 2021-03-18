شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي: الامارات انسحبت من اليمن برسالة من السيد عبدالملك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف قيادي في ميليشيا الحوثي، اليوم الخميس، عن وصول رسالة من زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي إلى دولة الإمارات العربية، والتي أدت إلى "توقف استهدافها".

وقالمحمد علي الحوثي في تغريدة عبر تويتر إنه "‏بطريقة ما وصلت رسالة ممن وصفه بالقائد عبدالملك الحوثي إلى الإمارات نصحهم فيها بالتوقف"، لافتا إلى أن الرسالة دفعت الإمارات إلى "إعلان انسحابها رسميا".

وأضاف: "‏وتوقف الاستهداف لها، ‏وإذا أعلنت السعودية انسحابها كما فعلت الإمارات من اليمن فسيتوقف قصفها ‏هذه هي الحكاية لا أكثر فيما أعتقد"، على حد قوله.

وسحبت الإمارات بعض قواتها من مناطق، منها ميناء عدن الجنوبي والساحل الغربي، لكنها تقول إنها لا تزال على التزاماتها تجاه حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، المعترف بها دوليا.

وقال مسؤول إماراتي للصحفيين في دبي، يوليو/تموز 2019 "استمر نقاشنا بشأن إعادة انتشارنا لما يزيد عن عام، وتزايد (النقاش) بعد توقيع اتفاق ستوكهولم في ديسمبر".

وأضاف المسؤول "من المنطقي جدا لنا إعادة الانتشار بعيدا عن الحديدة. وبالمثل فإن مدينة عصب في إريتريا تأثرت أيضا لأنها كانت نقطة اطلاق لعملياتنا في الحديدة"، مضيفا أن تحركات القوات في مناطق أخرى في اليمن "تكتيكي ويعتمد على احتياجاتنا".

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها ميليشيات الحوثيين أواخر عام 2014.