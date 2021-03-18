شكرا لبحثكم عن خبر مصدر حكومي: الحكومة لم تغادر عدن الى الرياض وباقية لأداء مهامها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اكد مصدر حكومي ان الحكومة بكافة اعضائها وقياداتها باقية في عدن. ونفى المصدر صحة أنباء نشرتها بعض وسائل الإعلام عن مغادرة الحكومة صباح اليوم الاربعاء الى العاصمة السعودية الرياض. واكد المصدر بقاء الحكومة وممارستها كافة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن.

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