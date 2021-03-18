مصادر: إسقاط طائرة مُسيّرة فوق مقر الحكومة اليمنية في "عدن" 

المنامة - ياسر ابراهيم - نقلت قناة العربية عن مراسلها "بإنه تم إسقاط طائرة مسيرة فوق قصر معاشيق، مقر الحكومة اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)".

ولم تذكر القناة مزيدًا من التفاصيل حول الطائرة ومصدرها، في حين لم ترد أي تفاصيل من مصادر أخرى حتى لحظة كتابة هذا الخبر 1:18 فجر اليوم الخميس.

ويأتي هذا بعد يوم من اقتحام انصار الانتقالي الإماراتي قصر معاشيق "مقر تواجد الحكومة بعدن" تنديدا بسوء الأحوال المعيشية.

واعتبرت الحكومة اليمنية في بيان لها ردا على اقتحام مقر تواجدها "اعتداء على الدولة".

وأدانت وزارة الخارجية السعودية اقتحام قصر معاشيق، ودعت طرفي اتفاق الرياض "الحكومة والانتقالي"، إلى اجتماع عاجل في الرياض.

وتشهد عدن وحضرموت احتجاجات متواصلة تنديدا بانهيار سعر العملة، وارتفاع الأسعار، وانعدام المشتقات النفطية.