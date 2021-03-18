رفعت قيمة الكهرباء بنسبة 1700%.. الحوثيون يقطعون ما تبقى من خدمات في الجوف 

المنامة - ياسر ابراهيم - دانت لجنة الحقوق والاعلام بمحافظة الجوف، قطع ما تبقى من خدمات على المواطنين في عموم مديريات المحافظة وتحويل الكهرباء إلى قطاع خاص.

وقالت اللجنة في بيان لها، إن مليشيا الحوثي أقدمت على تخفيض ساعات الكهرباء من 24 ساعة إلى 12 ساعة بعد أن حولتها إلى قطاع خاص، ورفع سعر الكهرباء بنسبة 1700%.

وبحسب صحيفة الثورة الرسمية، فقد أكدت اللجنة أن مليشيا الحوثي باشرت بالتدخل في أعمال فرع مؤسسة الكهرباء وتخفيض ساعات التشغيل من 24 ساعة الى اقل من 12 ساعة يصاحبها انطفاءات متكررة تصل في كثير من الاحيان الى انقطاعها لأيام متتالية.

وذكرت اللجنة أن المليشيا رفعت سعر التعرفة على الكيلو وات من 9 ريال للكيلو الواحد إلى 170 ريال وفرضت رسوم تعجيزية على القطاعات الكهربائية بتوجيه من شركة النفط الخاضعة لسيطرتها بعدم تمويل محطة الكهرباء وألحقت اضراراً مادية ومالية بالمزارعين والتجار واصحاب المحلات والمهن تقدر بمليارات الريالات وحرمت اكثر من 300 الف شخص من حقوقها.

ودعت اللجنة المنظمات الحقوقية الى ادانة هذه الاعمال والضغط على هذه الجماعة الارهابية بتحييد الخدمات الاساسية وعدم استغلالها سياسياً وابعادها عن كل الصراعات والنزاعات الدائرة وعدم التدخل في اعمال فرع مؤسسة الكهرباء او الجهات المرتبطة بها.





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