أحدهما طفل.. مقتل مدنيين اثنين بقصف وانفجار لغم زرعه الحوثيون في تعز

قُتل مدنيان وأصيب أخرون، الأربعاء، بانفجار لغم وقصف لمليشيات الحوثي شرق وجنوب شرق محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن).



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن "محمد عبدالغني (10 أعوام) قتل وأصيب أربعة مدنيين أخرين جراء سقوط قذيفة أطلقتها مليشيات الحوثي على منزلهم في منطقة الشقبة، بمديرية صبر الموادم".



وأضافت، أن مدنيًا آخر يدعى محمد سعيد قُتل بانفجار لغم أرضي زرعته مليشيات الحوثي في منطقة الأكبوش بمديرية حيفان جنوب شرق المحافظة.



يأتي ذلك بالتزامن مع تقدم قوات الجيش الوطني في جبهات الشقب وحيفان، وتحرير عدة مواقع من قبضة مليشيات الحوثي الانقلابية.



وأمس الثلاثاء، قُتل مدني وأصيب اثنين آخرين في قصف شنته مليشيات الحوثي الانقلابية على قرى سكنية بمديرية جبل حبشي غرب المحافظة.



ومؤخرًا كثفت مليشيات الحوثي الانقلابية قصفها بالأسلحة الثقيلة على القرى والمناطق التي حررتها قوات الجيش الوطني مؤخرًا في الريف الغربي للمحافظة.

