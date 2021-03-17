التحالف العربي يحبط هجوماً حوثياً على السعودية بطائرة مفخخة

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العميد تركي المالكي "تدمير الطائرة دون طيار المفخخة والعناصر الإرهابية المشغلة لها"، مؤكداً أن التحالف سيتعامل بحزم كبير مع مصادر التهديد، لحماية المدنيين من الهجمات الإرهابية الممنهجة التي تنفذها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الأربعاء، إحباط هجوم وشيك بإطلاق طائرة دون طيار مفخخة تجاه المملكة من منطقة عمران، شمال اليمن.

محمد يوسف

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