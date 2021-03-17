أغلبها في حضرموت.. الصحة تعلن تسجيل 6 وفيات و 68 إصابة جديدة بكورونا

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا باليمن، الأربعاء، تسجيل 74 حالة وفاة وإصابة جديدة بالفيروس.



وقالت اللجنة التابعة لوزارة الصحة عبر"تويتر"، إنها "سجلت خلال الساعات الماضية خمس حالات وفاة في حضرموت وحالة واحدة بتعز".



وذكرت أنها سلجت 68 حالة إصابة، "40 منها في حضرموت و 15 بعدن، وست في تعز وثلاث بالضالع وحالتين في شبوة ومثلها بالمهرة، فيما سجلت حالة شفاء وحيدة في شبوة".



وأشارت إلى أن ذلك يرفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (3037) منها (713) وفاة و(1508) تعاف.



وكان وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح قد حذر قبل يومين في تصريح صحفي، من تزايد مقلق في حالات الإصابة في الموجة الثانية من الجائحة، مشددا على ضرورة تشديد الإجراءات الاحترازية.



