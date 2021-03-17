الارياني: التصعيد الحوثي يعكس حالة الهستيريا التي تعيشها الميليشيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني ان "تصعيد مليشيا الحوثي المدعومة من ايران وتيرة استهدافها للاعيان المدنية بشكل ممنهج ومتعمد يعكس حالة الهستيريا التي تعيشها قيادات هذه المليشيا الارهابية جراء الخسائر العسكرية الفادحة التي تتكبدها بشكل يومي في مختلف جبهات القتال بمحافظات مأرب وحجه وتعز".



وأضاف الارياني " بعد ساعات من دعوة المبعوث الاممي لوقف إطلاق النار في اليمن، قصفت ميليشيا الحوثي يوم أمس سوق شعبي بمدينة مأرب بصاروخ باليستي أدى الى مقتل 11 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال بالإضافة الى مقتل ستة اشخاص اثر سقوط قذائف على مدينة حيس في الحديدة، و3 اخرين في قصف حوثي على قرى غرب تعز".

ودعا الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن الى إدانة اعمال القتل اليومي التي تنفذها مليشيا الحوثي وتستهدف المدنيين الابرياء من الأطفال والنساء، باعتبارها جرائم حرب، وتقديم المسئولين عنها من قيادات المليشيا للمحاسبة كمجرمي حرب.