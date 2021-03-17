بلادنا تشارك في أعمال المؤتمر الرابع والأربعين لمؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

شاركت اليمن في أعمال المؤتمر الرابع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، الذي عقد اليوم بالجمهورية التونسية، عبر تقنية الاتصال المرئي، بوفد ترأسه وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد مساعد الأمير .



وفي المؤتمر، استعرض اللواء الأمير الجهود التي بذلتها بلادنا في مكافحة الجريمة بمخلف أنواعها، ومستوى التعاون والشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة في هذا الشأن، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا.

فيما ثمن الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد علي كومان، جهود الجمهورية التونسية على الرعاية الكريمة التي تُوليها لمجلس وزراء الداخلية العرب وأمانته العامة، معرباً عن تقديره وامتنانه إلى أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب، لدعمهم الموصول للعمل الأمني العربي المشترك.

وتطرق الدكتور كومان، تداعيات جائحة كورونا وانعكاسها على الأمن في الدول العربية، وكيفية التعامل مع هذه الجائحة وتداعياتها، وتجارب الدول والمنظمات في هذا الجانب ومدى انعكاسات هذه الجائحة على الارهاب .. مستعرضاً اهم المواضيع المطروحة على جدول أعمال المؤتمر وسبل تعزيز وتطوير العمل الأمني المشترك بين الدول العربية .

فيما تطرقت كلمة امين عام المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) يورجن شتوك، الى الإجراءات والخطوات الأمنية المنفذة خلال العام الماضي ودور المنظمة في عملية الضبط وملاحقة الخارجين والمطلوبين للقانون.

وناقش المؤتمر نتائج وتوصيات المؤتمر السابق لقادة الشرطة والأمن العرب، والتجارب الأمنية المتميزة لبعض الدول الأعضاء، وتداعيات أزمة كورونا المستجد على الأمن العربي، ودور مختلف القطاعات الأمنية وأجهزة الحماية المدنية في مواجهتها إضافة الى مناقشة مشروع الإستراتيجية العربية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية، ومشروع الخطة المرحلية لتنفيذ الإستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات.

كما تطرق المؤتمر إلى توصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2020م، وتقرير عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2020م والبند المتعلق بتفعيل المؤتمر السنوي لقادة الشرطة والأمن العرب.