شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع في المكلا يناقش مستجدات الموجة الثانية لكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقشت اللجنة الفنية لمواجهة الموجه الثانية من فيروس كورونا المستجد بمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، في إجتماعها اليوم برئاسة مدير عام المكتب، الدكتور محمد صالح الجمحي عدد من القضايا المتعلقة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الحالات المصابة في المديريات والية اتخاذ الإجراءات والمعالجات السريعة للحد من انتشار الوباء وتكثيف حملات التوعية المجتمعية.



واستعراض الإجتماع النتائج الإحصائية لعدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في جميع مناطق ساحل حضرموت ومؤشرات الزيادة اليومية لارتفاع اعداد المصابين بمختلف الفئات العمرية .

وتدارس اتخاذ عدد من الاحترازات اللازمة للحد من انتشار الوباء في أوساط المجتمع.