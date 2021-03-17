لقاء في شبوة يناقش ترتيبات إنشاء وحدة لصناعة الأكسجين بمركز العزل الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش الوكيل المساعد لوزارة الصحة العامة والسكان، الدكتور، عبدالرقيب الحيدري اليوم الاربعاء، مع قيادة مكتب الصحة في شبوة، الترتيبات الخاصة بإنشاء وحدة لصناعة الأكسجين بمركز العزل الصحي بالمحافظة.



وفي اللقاء الذي ضم وفداً من وزارة الصحة ومدراء الإدارات بالمكتب ومنسقي البرامج الصحية، أشار الوكيل الحيدري إلى توجه الوزارة لتفعيل عمل المرافق الصحية بالمحافظة، والانخراط في اعادة برامج التدريب والتأهيل لكوادرها .. منوهاً باهمية تنشيط دور فرق الترصد وشبكات الاستجابة لمتابعة الوضع الوبائي بالمحافظة، والاحاطة بالحالات المشتبه اصابتها بكورونا ومبادرة التعامل المبكر معها اينما كانت في مناطق المحافظة .

وحث الحيدري جميع الكوادر الصحية العاملة في الميدان الى ضرورة اخذ الاجراءات الوقائية اللازمة لحمايتهم من الوباء .

بدوره استعرض مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور سعيد بافاضل طبيعة العمل في المرافق الصحية بالمحافظة واحتياجاتها من الموارد المالية والبشرية والتشخيصية .. منوها بالخطة الاستثنائية الموجهة لمكافحة الموجة الثانية من فيروس كورونا بالمحافظة .

وأكد بافاضل على ضرورة انشاء اقسام خاصة باستقبال الحميات في المستشفيات وبعيدا عن اقسام الطوارئ فيها .

حضر اللقاء مديري إدارات الطب العلاجي بالوزارة الدكتور عبدالرقيب محرز، والطب التشخيصي الدكتور شوبي العكبري، ومدير المنشات الصحية الخاصة الدكتور عبدالرزق الشطري .