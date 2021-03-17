شكرا لبحثكم عن خبر منظمة البحث عن أرضية مشتركة.. وورشة العمل في تقيم الإشاعات حول فيروس كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لحج / انوار العبدلي

تحت رعاية السلطة المحلية بمديرية تبن بلحج اختتمت منظمة البحث عن أرضية مشتركة صباح اليوم الاربعاء في مديرية تبن سلسلة الورش التدريبية التي تأتي ضمن مشروع تمكين الاستجابات الفعالة والحساسة للنزاع لCOVID19 للحفاظ على التماسك الاجتماعي في حالة الهشاشة الممول من الاتحاد الاوروبي .

حيث استمرت لمدة ثلاثة ايام حملت عناوين مختلفة كان آخرها اليوم بعنوان " تقييم الإشاعات حول فيروس كورونا المستجد .

ولقد تلقى المشاركون من الوسطاء المحليين المجتمعين في اليوم الثالث والاخير للورشة إلى ضرورة الاستقرار وخلق السلام في المناطق التي أثرت الشائعات بشكل سلبي على التماسك المجتمعي فيها وذلك من خلال نقل وعرض الاسكتش للمتدربين حول كيفية نقل الوعي للاستجابة مع المستجدات للوقاية من انتشار جائحة كورونا .

حضر اختتام الورشة الاستاذ يسلم فضل الهراني امين عام المجلس المحلي في تبن ومدير مكتب الصحة بتبن د. طرزان عطيفي ومدير مكتب الاعلام بالمديرية ياسر مقبل ومنسق المشروع للمنظمة الأستاذ محمد البكري .

هذا ولقد نفذت أولى ورش مشروع التمكين للاستجابات الفعالة والحساسة للنزاع ل COVID19 بثلاثة عناوين مختلفة " حساسية النزاع - وتطوير المواد الإعلامية حول الاستجابة لفيروس كورونا - وتقييم الإشاعات حول الفيروس " على أن تتبع ذلك خلال أشهر قادمة العديد من الورش والدورات التدريبية والمسوحات الميدانية .

نشير إلى أن المشروع يستهدف مديريتين من محافظة لحج وهي " تبن - وطور الباحة " حيث يهدف المشروع إلى دعم وزيادة فاعلية الاستجابة حول فيروس كورونا المستجد بأسلوب يمنع التدهور المستمر في المجتمعات كما يهدف إلى التخفيف من الأضرار المؤثرة لأزمة فيروس كورونا المستجد في المجتمعات المحلية .