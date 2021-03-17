شكرا لبحثكم عن خبر اثناء زيارتة لمحافظة مأرب نائب رئيس مجلس الشورى يلتقي وزير الدفاع. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

التقى الاخ/ عبدالله أبو الغيث نائب رئيس مجلس الشورى بوزير الدفاع الفريق الركن / محمد علي المقدشي وفي بداية اللقاء نقل أبو الغيث تحيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير/ عبدربه منصور هادي ونائبه الفريق/ على محسن صالح ودولة د. أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى إلى وزير الدفاع وجميع أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبيه.

وحيا نائب رئيس مجلس الشورى نضالات وتضحيات المقاتلين في كل الجبهات مثمنا أدوارهم البطولية في مقارعة المليشيات الحوثية الإيرانية، داعيا أبناء المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات إلى عدم الزج بأبنائهم للمحارق التي يسوقهم إليها الحوثي، مهيبا بكل اليمنيين إلى التلاحم وتوحيد الصفوف والالتفاف حول الشرعية ممثلة بفخامة المشير/ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

و استمع نائب رئيس مجلس الشورى/ عبدالله أبو الغيث إلى شرح مفصل من وزير الدفاع عن سير المعارك في كافة المناطق والمحاور والجبهات، والموقف العملياتي والانتصارات الناجزة، والتي تأتي وفق ما هو مخطط له من قبل وزارة الدفاع موضحا أن الجيش أصبح في وضعية الهجوم وبإسناد من قوات التحالف العربي.

حضر اللقاء الشيخ مهدي الهاتف عضو مجلس الشورى، وقائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء/ أمين الوائلي وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء/ منصور ثوابة.