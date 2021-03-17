شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنظيم دورة صحية لمدخلي البيانات في أربع محافظات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نظم مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت اليوم، دورة تدريبية في النظام المحدث للإنذار المبكر للأمراض (EDEWS)، لمدخلي البيانات على مستوى محافظات حضرموت وشبوة ومأرب والمهرة، بدعم من منظمة الصحة العالمية عبر مشروع الصحة والتغذية الطارئ المدعوم من البنك الدولي.



واوضحت مدير إدارة الترصد الوبائي بمكتب الصحة الدكتورة رولا باضريس، أن الدورة تمثل نقطة تحول لمدخلي البيانات في برنامج الترصد الوبائي، لانجاز عملية إدخال البيانات الإحصائية التي تعد الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها المنظمات الدولية في دعم وتمويل البرامج الصحية في شتى المجالات.