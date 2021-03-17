رئيس البرلمان العربي يدعو أطراف اتفاق الرياض إلى سرعة إستكمال تنفيذ متطلبات الإتفاق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

دعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي أطراف اتفاق الرياض إلى البناء على الإنجاز الذي تحقق وسرعة استكمال تنفيذ متطلبات الاتفاق، وخاصة ما يتعلق منها بالشق الأمني والعسكري لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في اليمن.



وأكد رئيس البرلمان العربي بيان له أن اتفاق الرياض يمثل المرتكز الرئيسي لتوحيد صفوف الشعب اليمني في مواجهة انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية، واستكمال استعادة مؤسسات الدولة والحفاظ على أمن ووحدة واستقرار اليمن.. داعيًا بهذا الصدد أطراف الاتفاق إلى الاستجابة السريعة للدعوة العاجلة التي وجهتها المملكة العربية السعودية إلى طرفي الاتفاق للاجتماع العاجل في الرياض، بهدف بحث تنفيذ باقي استحقاقات الاتفاق، وهي الدعوة التي جاءت على خلفية اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق في عدن.

وثمَّن العسومي التحرك العاجل للمملكة واستجابتها السريعة لاحتواء أي خلافات جديدة تظهر بين طرفي الاتفاق، حفاظًا على ما تحقق من إنجازات بشأن تنفيذ بنوده، ورغبةً في رأب الصدع بين أطرافه، وتفعيل دور مؤسسات الدولة اليمنية الموحدة .. مشددًا على ضرورة دعم الحكومة اليمنية الجديدة ومنحها الوقت اللازم لتنفيذ المشروعات التنموية في المناطق المُحررة وتلبية تطلعات الشعب اليمني في الأمن والتنمية والاستقرار .