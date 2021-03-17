مقتل واصابة 60 حوثيا في جبهة هيلان غرب مارب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

كسر أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الأربعاء، هجوماً شنته مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة هيلان غرب محافظة مارب.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، "إن مجاميع من مليشيا الحوثي شنّت هجوماً على مواقع عسكرية في جبهة هيلان، إلا أن الأبطال كسروا الهجوم بكل كفاءة".. مؤكداً مصرع ما لا يقل عن 60 عنصرًا من المليشيا إلى جانب عشرات الجرحى، لافتاً إلى أن العديد من جثث المليشيا ما تزال متناثرة في خطوط التماس.

وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني شنّت قصفاً مركّزاً استهدف مواقع وتحصينات المليشيا في هيلان، وكبّدت العدو خسائر بشرية ومادية كبيرة.. فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات تعزيزات حوثية غرب هيلان، وألحق بالمليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.