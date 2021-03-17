بدء المرحلة الثانية من ترقيم قوارب الصيد التقليدي بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت قوات خفر السواحل بمحافظة حضرموت، والهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي اليوم، المرحلة الثانية لترقيم قوارب الصيد التقليدي (جلبات)، وبدء العمل بتوحيد تصاريح المرور البحرية بمركز إنزال الخيصة بمديرية الريدة وقصيعر.



وأوضح قائد فرع قوات خفر السواحل بحضرموت رائد ركن بحري ماجد العوبثاني، أن الهدف من عملية الترقيم، حصر القوارب المتواجدة في المحافظة، والتعريف بهوية القارب وتنظيم الحركة الملاحية داخل الموانئ السمكية والمياه الإقليمية والدولية، إلى جانب بدء العمل في اجراءات توحيد تصاريح المرور البحرية بين هيئة المصائد السمكية بالبحر العربي وقيادة خفر السواحل متمثلة بإدارة الأمن البحري، بحيث تقوم كلا جهة بواجباتها في فرض الإجراءات الامنية والفنية والتشديد على توفير وسائل الاتصال والسلامة داخل القوارب وإلزام مالكيها والصيادين باستخراج رخص مزاولة المهنة.

من جانبه أشار رئيس هيئة المصائد في البحر العربي المهندس يسلم بابلغوم، الى أن عملية الترقيم ستساهم في إنشاء قاعدة بيانات رقمية خاصة بالقوارب، داعيا كافة الصيادين إلى التفاعل مع حملة الترقيم لاستكمال المرحلة الثانية والبدء في تدشين المرحلة الثالثة التي ستستهدف القوارب الصغيرة.