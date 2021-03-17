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الخارجية الأميركية: حان الوقت لحل الصراع في اليمن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ عقب حديثه إلى سفيري مصر وسلطنة عمان بأميركا على أن "الوقت قد حان" لحل الصراع في اليمن

وأشار ليندركينغ في تصريحاته أن هناك توافقا إقليميا قويا وتنسيقا وثيقا مع شركاء أميركا من العرب لحل الصراع في اليمن.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية، قد جددت التأكيد مؤخرا على ضرورة وقف الحوثيين لجميع العمليات العسكرية في مأرب والامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار في اليمن.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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