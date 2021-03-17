الحوثيون يعترفون باستهداف مركز اللاجئين فى صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اعترف الحوثيون باستهدافهم لمركز اللاجئين فى صنعاء، مؤكدين مقتل 44 مهاجرا، جاء ذلك خلال خبر عاجل أودرته قناة "العربية" الإخبارية.



يشار إلى أن منظمة "هيومن رايتش ووتش" الحقوقية، كانت قد اتهمت الحوثيين فى اليمن بإطلاق "مقذوفات مجهولة" على مركز احتجاز لمهاجرين أفارقة فى صنعاء خلال مظاهرة للمطالبة بتحسين ظروف إقامتهم، ما تسبب فى وفاة عشرات منهم.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" فى بيان إن "عشرات المهاجرين قضوا احتراقا فى اليمن، بعدما أطلقت قوات الأمن التابعة للحوثيين مقذوفات مجهولة على مركز احتجاز للمهاجرين فى صنعاء، ما تسبب فى حريق".

وأوضحت أن حراس المركز ومسلحين آخرين نقلوا مجموعات من المهاجرين إلى أحد المواقع بعد رفضهم تناول الفطور وحدوث مناوشات مع عناصر الأمن، وطلبوا منهم تلاوة "صلواتهم الأخيرة".