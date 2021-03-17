وزير الأوقاف يبحث مع مدير دار الافتاء المصرية التعاون الثنائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الأوقاف والإرشاد محمد عيضة شبيبة، خلال لقائه اليوم في القاهرة، مع مفتي مصر ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الدكتور شوقي علام، سبل التعاون بين الوزارة ودار الافتاء المصري.



جرى مناقشة مستوى التنسيق المشترك في مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بحفظ التراث وتنظيم اللقاءات بين المختصين والاستفادة من التجربة المصرية، وكذا تعزيز التعاون الإفتائي بين دار الافتاء ووزارة الأوقاف.

وأشاد وزير الأوقاف، بجهود دار الافتاء في مواجهة الفكر المتطرف، وتطوير المجال الافتائي، ودورها في ترسيخ قيم التسامح والسلام.

من جانبه أبدى مفتي مصر، استعداد دار الافتاء المصرية لتأهيل الخطباء والدعاة والائمة والطلاب على مهارات الإفتاء وإقامة دورات تدريبية متنوعة، بالإضافة إلى تبادل المطبوعات والبحوث الإسلامية والمجلات العلمية، وتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب دار الافتاء في محاربة التطرف وتعزيز رسالة التسامح.