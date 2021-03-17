مليشيا الحوثي ترتكب 21 ألف انتهاك في أمانة العاصمة خلال عام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قال تقرير حقوقي ان " ميليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبت 21 الفا و422 جريمة وانتهاكا في أمانة العاصمة خلال العام الماضي".



وشملت انتهاكات المليشيا التي رصدها التقرير إضافة إلى القتل والتعذيب حتى الموت؛ الاخفاء القسري ونهب الأموال والتهجير القسري والاعتداء على الاطفال والانتهاكات بحق النساء ونهب المساعدات وتطييف التعليم.

وقال وكيل أمانة العاصمة عبد المجيد الجرف خلال الفعالية التي أقيمت اليوم بمأرب لاشهار التقرير "إن مليشيا الحوثي عصابة منفلتة لا تقيم وزنا لحرمة حق انساني أو اعتبار قانوني، مشيرا إلى انها ترتكب جرائمها بحق الشعب اليمني متخففة من أي تبعات".

واكد أن السبيل الوحيد لايقاف جرائمها هو استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وان المليشيا لا تؤمن بالسلام ولا تلتزم باتفاق وان الحل سيأتي على أيدي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

من جهته أوضح مدير مكتب حقوق الانسان بالامانة فهمي الزبيري أن جرائم وانتهاكات المليشيا بحق ابناء الأمانة تتزايد باستمرار وتزداد قسوة.. مشيرا الى أن اخطر جرائم وانتهاكات المليشيا تتمثل بالتعذيب حتى الموت والقتل خارج القانون والتسبب بالاعاقات الدائمة واختطاف واخفاء النساء وتعذيبهن والاعتداء عليهن في السجون.

وتحدث عصام الزنداني ومحمد الحسني ـ وهما مختطفان سابقان لدى المليشيات الانقلابية ـ عن ظروف اعتقالهما وعمليات التعذيب الوحشية التي تعرضا لها حتى اصيبا باعاقات دائمة.. داعيان الجهات المعنية بحقوق الانسان إلى الضغط على المليشيات الانقلابية للافراج عن بقية المعتقلين.

حضر الفعالية وكيل أمانة العاصمة جرمان العليي ومدراء المكاتب التنفيذية وعدد من الصحفيين والناشطين.