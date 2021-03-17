شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب رئيس مجلس الشورى يشيد بتضحيات ابطال الجيش الوطني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى نائب رئيس مجلس الشورى عبدالله أبو الغيث اليوم وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي.



وأشاد نائب رئيس مجلس الشورى بتضحيات المقاتلين في جميع الجبهات وأدوارهم البطولية في مقارعة مليشيات الحوثي الإرهابية.. داعيا أبناء المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات إلى عدم الزج بأبنائهم لمحارق الموت، ومهيبا باليمنيين التلاحم وتوحيد الصفوف والالتفاف حول الشرعية الدستورية.

واستمع من وزير الدفاع الى شرح عن سير المعارك في كافة المناطق والمحاور والجبهات، والموقف العملياتي والانتصارات الناجزة، والتي تأتي وفق ما هو مخطط له من قبل وزارة الدفاع موضحا أن الجيش أصبح في وضعية الهجوم وبإسناد من قوات التحالف العربي.