مليشيات الحوثي تهجّر عدداً من أهالي عبس في حجة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

العربي

قالت مصادر محلية، إن ميليشيا الحوثي أجبرت مواطنين من أهالي منطقة "البداح" بمديرية عبس على النزوح من منازلهم بعد اقتراب القوات الحكومية من المنطقة.



ووفق المصادر، فإن المليشيات قامت، اليوم الأربعاء، بإجبار الأهالي على النزوح إلى المجهول، ومن يرفض ذلك تضع المليشيات العربات والأطقم بالقرب من منزله لتخويفه بأنه صار هدفاً لقصف الطيران.

وتقع منطقة البداح في شمال مديرية عبس، وهي مركز عزلة بني حسن وتضم سوقاً مركزياً ومنطقة سكنية يقطنها آلاف المواطنين.

يأتي هذا، فيما لا تزال المعارك مستمرة وسط تقدم للقوات الحكومية وفرار المليشيات الحوثية والتي فقدت عددا من المواقع في مديرية عبس بعد خسائر فادحة تكبدتها